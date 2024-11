Tambacounda: Ousmane Sonko séduit les populations et annonce de grands...

La région de Tambacounda a accueilli après les localités sœurs de Kolda, Sédhiou et Kédougou, la caravane de la coalition Pastef dirigé par Ousmane Sonko.

La rencontre entre les militants et sympathisants de la Capitale du Sénégal orientale qui s’est tenue au stade régional a été, pour le leader des patriotes, un moment et une occasion privilégiée d’expliquer aux électeurs et citoyens autochtones, les ambitions et réalisations que le gouvernement compte mettre en place pour développer leur localité.

Prenant la parole a cet effet, Ousmane Sonko a laissé entendre que des projets de grandes envergure qui s’appuieront sur les ressources que regorge le sous sol de cette localité riche en or, fer, marbre et autres sont entrain d’être traités par les autorités compétentes dans le cadre de la vision Sénégal 2050 pour répondre aux besoins des populations.

Il ajoute dans la même lancée que le Pole Sud-Est qu’il considère comme le plus riche verra à l’horizon 2050 son PIB par tête d’habitant, porté à 4 millions de francs CFA avec la construction d’industries extractives, des usines de transformation des produits extraits du sous sol et l’implantation de comptoirs commerciaux qui, en plus de créer de l’emploi, amélioreront les conditions de vie et le pouvoir d’achat des habitants. La culture du coton, de l’arachide et du fonio seront aussi booster.

Ousmane Sonko a de surcroit donné les raisons du retard d’ouverture de l’université du Sénégal. L’orateur du jour de révéler que des surfacturations ont été détecté dans plusieurs factures des sentiers devant servir à finaliser le projet et que les travaux reprendront quand tout sera tiré au claire avec les audits entamés.

Sonko a par ailleurs appelé les jeunes à la patience pour ne pas faire dans la précipitation et les a invité s’investir dans agriculture et les autres métiers créateurs d’emploi et de richesse et nom chercher à travailler tous dans des bureaux.

Il a pour terminer, rappelé les électeurs d’aller récupérer leurs cartes afin d’envahir les urnes très tôt le 17 Novembre et de voter pour la coalition Pastef.