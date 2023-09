Ziguinchor : Mort mystérieuse d’un jeune conducteur moto-jakarta, la famille d’Idrissa Konaté réclame justice

Porté disparu depuis le 02 septembre 2023, Idrissa Konate, un conducteur de moto Jakarta âgé de 26 ans et domicilié à Cobiténe (Ziguinchor) a trouvé la mort dans des conditions qui soulèvent l’interrogation de ses proches.

«Nous ne savons pas qui a été tué notre frère Idrissa. Nous n’accusons personne. C’est la raison pour laquelle, nous interpellons la Justice pour que toute la lumière soit faite», explique dans le journal Libération, A. Konaté un frère de la victime.

« C’est le 02 septembre passé qu’Idrissa Konaté a quitté Ziguinchor. Il se rendait, avec un de ses ami, à Touba pour célébrer le Magal. Et depuis lors, nous n’avions plus de ses nouvelles. Ce n’est que ce dimanche que la mère d’idrissa Konaté nous a dit qu’elle a reçu un appel de la part des hommes en bleu qui lui ont dit qu’ils ont retrouvé la dépouille mortelle de son fils et que celle-ci était en état de décomposition très avancée », a-t-il fait savoir.

Le frère du défunt jakartaman explique toujours dans Libération, que la mère Idrissa Konaté s’est rendue à la gendarmerie pour en avoir le cœur net. Une fois sur place, on lui a donné la culotte, les chaussures et le pantalon et de son fils. Des photos de la victime brandies sous yeux.

D’ailleurs, le frère de la victime explique que la maman d’Idrissa n’a jamais vu ni reçu les habits que son fils portait. « Notre famille ne sait même pas où Idrissa a été enterré. Je dois vous avouer qu’il nous est impossible de faire le deuil», a dit A. Konaté.

Acte volontaire, meurtre, suicide ou accident? Aucune piste n’est écartée à ce stade et une enquête a été confiée à la gendarmerie de Bignona, informe le journal Libération.