William Troost-Ekong évoque l’avenir de l’attaquant nigérian Osimhen.

Interrogé sur la Serie A et les performances de Victor Osimhen, le défenseur de PAOK et capitaine de l’équipe nigériane, William Troost-Ekong, a partagé ses impressions sur le championnat italien lors d’un entretien accordé à Sky Sport selon TMW. ‘Je suis toujours la Serie A, c’est une grande ligue. Salernitana-Udinese sera spécial, étant donné que c’était mon dernier match dans ce championnat’, a souligné Troost-Ekong.

Quant à l’avenir de la star Osimhen, actuel meilleur joueur de la CAN 2023 avec le Nigeria, le défenseur a fait monter le suspense. ‘Je ne peux vraiment rien vous dire, mais je sais !’ a-t-il déclaré, suscitant l’intérêt sur le futur club de l’attaquant de Naples. Avec 10 buts et trois passes décisives en Serie A cette saison, Osimhen, sous contrat jusqu’en 2025, attire l’attention de clubs comme Arsenal, Chelsea et le Real Madrid.