Visite au Mali : Alioune Tine juge “fabuleux” le discours d’Ousmane Sonko devant Assimi Goita

En visite à Bamako, Ousmane Sonko a eu un entretien avec le président malien, Assimi Goita. Puis, devant les médias, il a prononcé un discours pour réaffirmer son soutien au peuple malien, salué la souveraineté du Mali et insisté sur les relations indéfectibles entre le Mali et le Sénégal, peu importe les choix et décisions du gouvernement malien.



Pour Alioune Tine, membre de la société civile et fondateur du Think Tank Africajom Center, le discours de Sonko a été sage et fabuleux.

“Respectez la souveraineté des pays de l’AES de choisir leurs options politiques, géostratégiques et la liberté d’avoir des partenaires de leur choix est une position sage. Dire aussi que les options géopolitiques du Mali pays souverain n’auront aucun impact sur la qualité exceptionnelle des relations entre le Sénégal et le Mali, pour moi c’est fabuleux”, a analysé Alioune Tine.

Cette position n’est pas seulement celle soutenue par le Premier ministre Ousmane Sonko. Le Président Bassirou Diomaye Faye, lors de son face-à-face avec la presse, avait penché dans la même direction. Nommé facilitateur pour renouer les discussions et faire revenir les pays de l’AES au sein de la CEDEAO, le président sénégalais avait confié qu’il va discuter, mais acceptera la décision des pays de l’AES de rester dans leur cadre communautaire ou de revenir dans la CEDEAO.