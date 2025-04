Gouvernance: La Coalition « Diomaye Président » salue un premier bilan jugé « largement positif »

Réunie en conférence de presse ce dimanche 27 avril 2025 à Dakar, la Coalition « Diomaye Président » a adopté une résolution mettant en avant les principales avancées enregistrées au cours de la première année du mandat du président Bassirou Diomaye Faye, sous la coordination du Premier ministre Ousmane Sonko.

Présidée par Dr Aïssatou Mbodj, la Conférence des leaders a dressé un bilan jugé « largement positif », notamment en matière de lutte contre la corruption, de relance économique et de consolidation de l’État de droit.

La Coalition a salué les performances du Pool Judiciaire Financier, qui a traité 292 dossiers, procédé à 262 interpellations et permis la récupération de près de 15 milliards de FCFA. Elle a également mis en avant l’organisation de la 4ᵉ Conférence sociale sur l’emploi, perçue comme un moment clé pour l’insertion professionnelle des jeunes.

Fidèle à ses engagements en faveur de la transparence, la Coalition a insisté sur l’application stricte des recommandations de la Cour des comptes et a rappelé son opposition à toute mesure d’amnistie concernant les crimes de torture.

Consciente des défis à venir, elle a appelé à un « patriotisme exigeant » et encouragé la mobilisation citoyenne, à travers des campagnes d’information et la mise en place de plateformes de suivi et d’évaluation.

Réaffirmant son soutien « indéfectible » au tandem Diomaye–Sonko, la Coalition a par ailleurs dénoncé les tentatives de désinformation et confirmé sa participation au dialogue national prévu le 28 mai. Elle a annoncé, en parallèle, la mise en place d’une veille stratégique pour accompagner et surveiller les dynamiques de transformation du pays.