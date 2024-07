Vision Sénégal 2050 : Un Rêve collectif, une Réalité à construire par tout un chacun de nous (Par Dr Idrissa Doucouré)

Il était une fois un vieux baobab, témoin silencieux de multiples générations se succédant sous son ombre. Les anciens y racontaient aux jeunes l’histoire d’un pays qui, malgré les défis, avait toujours su se relever, avancer et démontrer son leadership international. C’est dans cet esprit de résilience et de détermination que nous dévoilons aujourd’hui “Vision Sénégal 2050”.

Cette Vision Sénégal 2050 se bâtit sur des fondations indestructibles : patriotisme, travail, éthique et fraternité. Ces valeurs, telles des phares illuminant notre chemin, nous guideront vers une ère de prospérité sans précédent, où chaque sénégalais baignera dans une croissance économique sans faille, une justice sociale parfaite et une souveraineté nationale inébranlable.

Imaginez un Sénégal où chaque citoyen réside dans des habitats modernes, sécurisés et durables, dotés d’infrastructures de la plus haute qualité et de tous les services essentiels. L’État, tel un protecteur bienveillant, soutiendra chaque famille, transformant les citoyens en architectes de la nation, et propulsant les initiatives privées vers des sommets inexplorés.

L’agriculture, colonne vertébrale de notre économie, sera métamorphosée en un moteur de croissance invincible. Grâce à des techniques agricoles futuristes, un accès au financement sans entrave, et des pratiques respectueuses de l’environnement, nous maximiserons les rendements tout en préservant nos précieuses ressources naturelles pour les générations futures. La diversification des cultures et l’intégration des chaînes de valeur feront de notre agro-industrie un titan mondial, propulsant nos exportations à des niveaux stratosphériques.

Nos ressources naturelles, trésors inestimables, seront exploitées et transformées localement avec une responsabilité et une équité exemplaires. Des régulations strictes et des mécanismes de contrôle impitoyables garantiront une utilisation efficace et juste de nos richesses.

La transparence et la bonne gouvernance, tels des leviers magiques, assureront une répartition équitable des bénéfices. La lutte contre la corruption sera intensifiée avec une détermination de fer, et les mécanismes de contrôle et d’audit seront renforcés pour une gestion rigoureuse et impeccable des finances publiques.

L’innovation et la technologie, au cœur de notre stratégie, seront les moteurs d’une productivité et d’une compétitivité sans pareil. Des investissements massifs dans l’agriculture, l’industrie, les services et les énergies renouvelables catapulteront notre économie vers de nouveaux horizons.

L’éducation et la formation professionnelle, piliers de notre avenir, prépareront nos jeunes à conquérir les défis du futur, stimulant ainsi l’innovation et la productivité. La création d’emplois décents, l’encouragement à l’entrepreneuriat et l’amélioration des compétences de notre main-d’œuvre seront au centre de notre politique.

La cohésion sociale, ciment de notre nation, sera promue par une inclusion totale et une réduction drastique des inégalités. Nous viserons une souveraineté économique inébranlable, propulsant le Sénégal parmi les géants économiques mondiaux. Des politiques sociales audacieuses éradiqueront la pauvreté, offriront des services de santé et d’éducation de classe mondiale, et garantiront une répartition équitable des richesses. La protection des droits de l’homme et l’égalité des sexes seront des priorités absolues.

L’indépendance économique et politique sera renforcée par des partenariats stratégiques et une position internationale consolidée. Notre sécurité nationale sera assurée par des forces de défense et de sécurité suréquipées et surentraînées. La protection de l’environnement, joyau de notre patrimoine, sera cruciale, avec des politiques écologiques audacieuses pour lutter contre le changement climatique et promouvoir des pratiques durables.

Notre jeunesse et nos femmes, véritables moteurs de notre développement, joueront un rôle central dans la réalisation de la Vision Sénégal 2050. Des initiatives ambitieuses encourageront le retour de la diaspora, accompagnées de transferts de technologies et d’investissements colossaux.

Un Sénégal resplendissant, moderne et éthique n’est plus un rêve, mais une réalité imminente.

La Vision 2050 du Sénégal esquisse un avenir prospère et inclusif, facilitant l’anticipation proactive des défis et la capture des opportunités. Alignée avec les orientations stratégiques du PROJET et tirant parti des enseignements du Plan Sénégal Émergent (PSE), cette vision traduit les ambitions des autorités de la troisième alternance pour consolider les acquis et impulser la transformation systémique et le développement socio-économique.

Ancrée dans la théorie du changement, la méthodologie adoptée assure des axes stratégiques interdépendants et synergétiques, offrant une vision intégrée pour le Sénégal en 2050. Cette approche structurelle définit des objectifs précis, identifie les leviers d’action et les réformes nécessaires, et évalue l’impact à chaque étape, garantissant ainsi une planification stratégique cohérente et une adaptation continue aux défis émergents.

Une collaboration étroite entre le gouvernement, la société civile, le secteur privé, et l’ensemble des parties prenantes est essentielle pour maximiser le potentiel du pays et assurer un avenir prospère pour tous les sénégalais.

Vision Sénégal 2050 n’est pas qu’un simple plan stratégique ; c’est un engagement entre citoyennes, citoyens et envers chaque sénégalaise et sénégalais. Ensemble, en unissant nos forces et en restant fidèles à nos valeurs, nous pouvons réaliser cette vision ambitieuse. Le chemin vers un Sénégal souverain, juste et prospère est à notre portée, et nous avons la détermination et les ressources nécessaires pour y parvenir. « La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. » C’est avec cette sagesse que nous invitons chaque sénégalaise et sénégalais à se joindre à nous dans cette noble quête. Ensemble, faisons de notre vision une réalité et bâtissons un avenir meilleur pour notre pays et pour les générations à venir. Avec toute notre gratitude et notre engagement.

Idrissa Doucouré, PhD, Exécutive MBA, Master en planification stratégique et Ingénieur

Président du Conseil Mondial des Investissements et des Affaires, Londres