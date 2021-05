Le quartier Tally Ndiaga Mbaye à Cambérène a été le théâtre d’un drame. Après une banale dispute, deux jeunes gens se sont livrés à une violente bagarre qui a viré au drame. Aly Mbaye, qui était en état d’ébriété, n’a pas hésité à asséner plusieurs coups de couteau à la victime, qui a rendu l’âme sur le coup. Le corps a été déposé à l’hôpital Idrissa Pouye.

Tout est parti d’un marchandage autour d’un téléphone portable verrouillé que la victime voulait vendre à son présumé meurtrier, nous dit « Le Témoin ». Cependant, le vendeur ignorait le code pour faire fonctionner l’appareil. Ce qui a poussé le mis en cause, Aly Mbaye, à penser que le téléphone était le fruit d’un vol. S’étant senti offensé, la victime, Alla Diouf, l’a fait savoir à son client, en des termes que ce dernier a jugés injurieux.

Le ton est monté et les deux jeunes gens en sont venus à se bagarrer. Au cours de cette confrontation, Aly Mbaye a donné plusieurs coups de couteau à son antagoniste. Après son forfait, il a pris la fuite mais heureusement, qu’il y avait des témoins de toute la scène. D’ailleurs, c’est grâce aux indications d’un témoin que les limiers ont su qui était le meurtrier. Le témoin a également ajouté dans ses déclarations, que le mis en cause était en état d’ivresse au moment des faits. Après plusieurs heures de cavale, Aly Mbaye est finalement sorti de sa cachette en se présentant lui-même au commissariat des Parcelles assainies, pour se livrer.

Selon toujours le journal, face aux limiers, le mis en cause a reconnu sans se faire prier les faits qui lui sont reprochés. «C’est la victime qui détenait le couteau et a voulu me poignarder. C’est pour me défendre que j’ai récupéré l’arme pour lui asséner plusieurs coups avec, sans me rappeler du nombre. Après mon acte, j’ai été pris de peur et j’ai pris la fuite avant de me débarrasser de l’arme du crime dans un endroit dont je ne me souviens plus. J’avoue que c’est un malentendu, car le défunt était mon ami. Je n’ai jamais eu l’intention de tuer. Etant sous l’emprise de l’alcool, j’ai commis l’irréparable », a déclaré le meurtrier. Après ses aveux, il a été déféré au parquet, en attendant d’être fixé sur son sort.