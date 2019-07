France : Le Consulat du Sénégal à Bordeaux sera bel et bien fermé

Le Consul général du Sénégal à Bordeaux, Abdourahmane Koïta, s’était fendu d’un communiqué pour démentir la fermeture annoncée de cette représentation diplomatique. Malheureusement, la décision du gouvernement, tel un couperet, est tombée. Quid des Bureaux économiques ? Leur mission sera désormais exécutée par les Premiers conseillers en charge des questions économiques au niveau des ambassades.

Dans un communiqué repris par Le Soleil, le ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, signale que « la fermeture du consulat de Bordeaux, qui entre dans le cadre de la rationalisation initiées par l’État du Sénégal, vise un double objectif : améliorer les conditions de travail et de vie des diplomates et renforcer l’efficacité du réseau diplomatique, en particulier dans ses fonctions économique et d’assistance consulaire ».