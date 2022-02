“J’ai atteint mes objectifs, mais je vise le contrat. En tant que compétiteur, il faut se fixer des objectifs en gagnant ce trophée car il y a des bases fixées par l’employeur. Je veux aller au bout de cette compétition en vendant chèrement notre peau. On veut donner un brin de sourire à notre peuple qui traverse une situation socio-politique. Nous savons que tout ce que nous allons faire sera suivi par notre peuple. On ne change pas notre identité face au Sénégal. Nous savons que le Sénégal est une grosse armada, mais on restera nous-mêmes. On ne changera pas notre image. Nous n’avons pas peur que nos adversaires commettent des erreurs aussi.”