C’est une information exclusive de Sénéweb. A en croire nos confrères situés sur la route de Mermoz, “un suspect a été arrêté” dans le cadre de l’enquête ouverte par la police judiciaire suite au double meurtre de Pikine qui a défrayé la chronique ces derniers jours. Selon ce media sénégalais, le numéro en ligne, un homme suspecté être l’auteur des meurtres de Aziz Dabala et son neveu, Boubacar Gano alias Wally, a été arrêté hier vendredi à Touba, au quartier Janatoul Mahwa.

Il se nomme Mamadou Lamine Diao dit Modou Lo. Et selon les premières informations livrées par nos confrères de Sénéweb, il serait passé aux aveux. A l’en croire, cet homme qui fréquentait le domicile de Aziz Dabala est un maçon et il aurait, ce jour-là, soumis un besoin d’argent au danseur. Certainement que ce dernier n’aurait pas satisfait à sa demande, Mamadou Lamine Diao dit Modou Lo a déclaré que c’est à ce moment-là qu’il a décidé de poignarder Abdoul Aziz Ba dit Aziz Dabala et de l’abandonner dans son appartement, après l’avoir enveloppé dans un drap.

Après avoir commis son crime, Mamadou Lamine Diao dit Modou Lo aurait décidé de quitter les lieux. C’est à ce moment-là qu’il a décidé de visiter l’autre chambre où dormait Boubacar Gano alias Wally, le neveu de Aziz Dabala. S’il a tué le neveu, c’est parce que ce dernier qui le connait bien l’avait vu entrer dans l’appartement et risquait de le dénoncer. C’est pour éviter cette dénonciation qu’il a poignardé le neveu et s’est emparé des téléphones portables retrouvés sur place: il s’agit de deux téléphones. Le présumé meurtrier de Aziz Dabala a déclaré qu’il n’avait pas vidé les comptes Wave des défunts contrairement à ce qui se dit dans les réseaux sociaux.

Après avoir tué l’oncle et le neveu, Mamadou Lamine Diao dit Modou Lo aurait avoué son crime à un de ses amis. Et les premiers éléments de l’enquête ne disent pas s’il a emporté de l’argent des lieux des crimes. Aussi, avec cet ami, il a décidé de se rendre à Touba pour le grand Maagal -il était venu chercher de l’argent pour pouvoir se rendre à Touba. C’est dans cette ville situé à 180 km de Pikine, le lieu de la commission des crimes, que l’homme a été interpellé au quartier de Janatoul Mahwa. C’est la Division des Investigations Criminelles qui a donné son signalement aux gendarmes de la brigade spéciale de Touba qui sont allés le cueillir à Janatoul Mahwa. Au moment où ces lignes vous parviennent, l’homme est en garde à vue à Touba. Il pourra sous peu rejoindre la chambre de Sureté de la DIC, à Dakar.