C’est un ouf de soulagement pour le camp des Démocrates américains. Après leur avoir causé des sueurs froides à cause notamment de ses chutes mémorables sur les marche de l’avion de commandement, le Air Force 1, et ses nombreux errements sur les noms de ses interlocuteurs, le président américain, candidat à sa propre succession, a décidé de se retirer de la course à la présidentielle de novembre 2024.

Sans donner les raisons de ce retrait exigé par ses nombreux soutiens, Joe Biden, s’est prononcé ses propres réseaux sociaux. Et a promis de faire, plus tard, une déclaration publique. En attendant ce moment historique de communication, Joe Biden va continuer à assurer ses fonctions jusqu’à l’élection de son remplaçant. Et il s’est abstenu de se désigner un successeur dans la course à l’investiture des Démocrates.

Pour sa part, la Vice présidente Kamala Harris qui devait se lancer est elle aussi silencieuse. Du côté des Démocratres, en plus des soutiens qui avaient demandé le retrait de Joe Biden, de nombreux jeunes politiciens rêvent silencieusement de bénéficier la confiance de leurs camarades pour défendre leurs chances face à un Donal Trump en haut dans les sondages.