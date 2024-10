Urgent: Cheikh Yérim Seck placé en garde à vue à la Cybercriminalité

Les choses se sont compliquées pour le journaliste Cheikh Yérim Seck. A en croire des informations obtenues par Kéwoulo auprès de sources judiciaires, le patron de Yérim-Post est placé en position de garde à vue. Et cela après plusieurs heures d’interrogatoire par les enquêteurs.

Pour rappel, l’ancien reporter de Jeune Afrique et soutien caché de l’ancien Premier ministre, Amadou Ba, avait déclaré sur le plateau de Maimouna Ndour Faye “qu’un proche d’un membre de Pastef aurait vendu une arme à Jérôme Bandiaky. Et, faute d’avoir remis l’arme promise à Sniper, ce proche d’une autorité du nouveau gouvernement aurait remis une autre arme à Jérôme Bandiaky.” Convoqué et entendu depuis 15 heures, Cheikh Yérim Seck va passer la nuit en position de gardé à vue.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien reporter de Jeune-Afrique se retrouve dans ce genre de situation peu enviable. En Juin 2020, il avait été arrêté par la gendarmerie pour avoir annoncé, sur ce même plateau de MNF, que “des gendarmes de la Section de Recherches qui avaient effectué une série de perquisitions dans l’affaire BatiPlus avaient minoré les montants qu’ils avaient découverts au cours de cette enquête.” Arrêté par la gendarmerie pour “diffusion de fausses nouvelles” et “diffamation”, il avait obtenu la liberté grâce à des interventions haut placées. Et, il sera finalement placé sous contrôle judiciaire.

Et, à peine libéré, Cheikh Yérim Seck avait, à nouveau été arrêté par les mêmes pandores de Section de Recherches pour, cette fois-ci, “tentative d’avortement clandestin.” Remis en liberté après une longue garde à vue et retour de parquet, Cheikh Yérim Seck avait été surpris en train de concocter, au téléphone, un projet d’avortement clandestin avec de ses nombreuses conquêtes féminines. Et lorsque l’affaire a été rapportée aux autorités judiciaires, il avait été cueilli et placé, une fois de plus, sous contrôle judiciaire. Cette faveur, il l’a obtenu suite à de nombreuses interventions de clémence.

Secoué par ces incarcérations et blessés dans son orgueil, Cheikh Yérim Seck avait fait une mémorable déclaration publique au cours de laquelle il a dénoncé les conditions de détentions dans les cellules de garde à vue au Sénégal et fait savoir qu’il mettrait en place un mouvement politique, “CYS221” qui devait être “la voix de peuple.” Mais, passés les effets de l’annonce, il s’est rabiboché avec le gouvernement de Macky Sall qui, malgré ses nombreux meurtres et ses arrestations et détentions arbitraires, y compris dans les rangs des journalistes, restera à ses yeux comme “le gouvernement le plus abouti et le plus démocrate de l’histoire du Sénégal.”