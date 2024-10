Le défilé des chroniqueurs de la nouvelle opposition poursuit devant les enquêteurs de la Cybercriminalité à Dakar.

A en croire des informations obtenues, après Kader Dia et Bougane Guèye Dany -attendu-, c’est le journaliste Cheikh Yérim Seck qui fera face aux enquêteurs. Croyant en une chasse aux sorcières, c’est l’autre chroniqueur de l’APR, Madiambal Diagne qui s’est le premier fendu d’un tweet sur le réseau social X pour annoncer la convocation de l’ancien reporter de Jeune-Afrique.

Selon des informations obtenues par Kéwoulo, Yérim Seck est convoqué par la Division de la lutte contre la cybercriminalité pour avoir déclaré que «Jérôme Bandiaky était allé acheter une arme. Et après avoir donné son argent, il n’a pas reçu l’arme en question. Et ce vendeur d’armes est un proche d’une autorité membre de Pastef. Et comme ils ont tardé à lui donner l’arme qu’il a achetée, ce vendeur d’armes lui a remis une autre, en attendant. C’est ce que je sais du dossier. Et c’est la nuit qu’ils sont allés chercher cette arme … »

Et cette interview accordée à Maïmouna Ndour Faye de le 7TV et passée inaperçue dans l’opinion n’a pas échappé au procureur de la République, Ibrahima Ndoye, qui a actionné la Cybercriminalité pour tirer cette affaire au clair.