Des coups de feu sont entendus en ce moment au camp pénal Liberté 6 de Dakar. A en croire des informations en provenance de cette citadelle du silence au coeur du populaire quartier de Grand-Yoff, à Dakar, “c’est une visite inopinée organisée par les gardes pénitentiaires en ce mardi, jour de visites, qui a déclenché les hostilités.“

Si rien ne filtre, pour le moment, sur déroulement des événements, des sources proches des détenus ont fait savoir que “c’est ce matin que des tirs ont commencés.” “Des tirs de bombes lacrymogènes ont été entendus et de la fumée blanche chargée de gaz empeste l’air dans la zone. Et on ne peut pas enfermer des gens dans des chambres et les gazer“, ont regretté des familles qui ont joint Kéwoulo.

A en croire des informations recueillis sur place par des reporters de Kéwoulo, “c’est la volonté du chef de cour de procéder à la fouille des chambres en ce jour de visites qui a irrité les détenus. Puisque les fouilles de chambres doivent se faire devant les détenus, ils ont été bloqués sur place alors que leurs familles attendent depuis plusieurs jours pour les rencontrer.” Au moment où ces lignes vous parviennent, tous les détenus sont bloqués dans leur cellules. Et les visites suspendues.