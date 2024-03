Violence électorale : des blessés graves lors des affrontements entre militants de Diomaye président et de BBY à Sibassor

La violence s’invite dans la campagne électorale à Kaolack. Une dizaine de personnes ont été blessées dont certains dans un état graves et évacuées à l’ hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. En effet l’ex responsable de l’APR Pa Ibou Ndiaye qui a rallié la coalition Diomaye président et ses militant et ceux du Pr Ousseynou Diop, maire de Sibassor, membre de (BBY) se sont affrontés à Sibassor dans le département de Kaolack la nuit du Samedi 16 au Dimanche 17 Mars 2024.

Une dizaine de personnes ont été blessées dont certains dans un état graves et transférées à l’hôpital Régional El hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Tout est parti lorsque les caravanes du Dr Ousseynou Diop, maire de Sibassor et Directeur du Crouss qui bat campagne pour Amadou Ba à rencontré les militants de Pa Ibou Ndiaye ex responsable APR qui a rallié à la coalition Diomaye 2024. C’est ainsi que la bagarre a commencé après que des jets de pierres aient été faits dans la foule. L’on dénombre une dizaines de blessés. Les deux camps s’accusent mutuellement.

Cette violence a été évitée de justesse auparavant à Kaolack où les caravanes de Diomaye et de Amadou Ba se sont rencontrés à hauteur de la mosquée Diabel ka. La tension avait monté d’un cran.

Après un mutisme inquiétant depuis le début de la campagne électorale, la coalition BBY a enfin démarré ses activités samedi soir. Une caravane de sensibilisation et des visites de proximité a été organisée par tous les responsables de la coalition BBY à Kaolack qui se sont unifiés pour donner disent-ils, la victoire à Amadou Ba.