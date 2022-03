Le procès des détenus de la tuerie de la forêt des Bayottes, qui a débuté ce 21 mars 2022 à Ziguinchor est à son sixième jour. Il faut noter quelques semaines avant le début du procès, 12 des 25 prisonniers soupçonnés d’avoir participé à la tuerie de janvier 2018 ont été libéré, et 13 personnes sont restées en prison jusqu’au jour du procès. Et ce 21 mars a débuté à Ziguinchor le procès, pour Me Ciré Clédor LY nous revient sur comment les auditions se passent dans la salle d’audience.

Selon Me Ciré Ly, ” le tribunal écoute à la fois les parties civiles, les témoins et les accusés. Cependant, il est nécessaire de faire savoir que en ce qui concerne le partie civil, il ya des personnes qui ont pu s’échapper de la tuerie, donc des témoins clés de ce qui s’est vraiment passé ce jour là dans la forêt des Bayottes.”

Me Ly de continuer dans le même sens: “s’ils (les rescapés de la tuerie de Boffa Bayotte) accusent devant de tout le monde, il faut noter que tout le monde est représenté dans cette salle d’audience, se sera très difficile de faire fi de ces accusations, car ils seront irrévocables. Le procès est entrain de se tenir de la meilleur manière qui soit en ce moment. Les avocats, les juges, les procureurs et autres sont entrain de tout faire pour que tout ce passe bien et que les droits de chacun soit respecté“.

Le fait le plus marquant dans cette audience est que: ” les rescapés sont assis devant tout le monde et ont dit que: “il n’ya personne parmi ceux qui sont présent dans la salle faisant partit des personnes qui nous ont agressé et voulu nous tuer“. Au cours de l’interrogatoire, vu qu’il y’avait quelques détenus avec masques et d’autres sans, on leur a posé la question à savoir même avec le masque, est ce qu’ils sont en mesure d’identifier s’il y’avait ces personnes présents dans la salle? La réponse a été catégorique, même si c’était le cas, ils seraient en mesure de les identifier.

Il faut aussi noter que, dans ce même procès, les gendarmes qui avaient bafoué les droits et devoirs de ces détenus, l’on reconnu, et ont répondu à tous les questions par rapport à cela. Et les suspects qui ont été interpelé par rapport à cette tuerie ne pouvaient pas être à ce lieu, soit ils étaient chez eux, soit aux champs, mais pas dans ce lieu.

Me Ly d’ajouter que:” je ne suis pas dans la pensée du juge et je ne sais pas ce qu’il va décider par rapport à ce dossier, mais tout ce que j’avait dit est entrain d’arriver, car 12 personnes ont été libéré avant le procès, et aujourd’hui nous osons espérer qu’au final tout le monde sera libéré.