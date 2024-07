C’est une petite victoire que viennent de marquer les avocats des détenus de l’Affaire Boffa Bayotte. Ce matin, à peine l’ouverture des séances devant permettre le jugement des nommés René Capain Bassène et Oumar Ampoï Bodian, leurs anciens compagnons de cellule que sont Alioune Badara Sané et Abdoulaye Diédhiou ont été appelés à la barre.

Pour rappel, ces deux derniers avaient été libérés lors du dernier jugement de juin dernier puisque, s’ils ont été relaxés des faits de «meurtres » et « d’assassinats » en autres crimes, ils ont été condamnés à une peine de 6 mois avec sursis pour détention d’arme sans autorisation. Et le procureur, Pape Isameala Diallo, qui n’était pas content de cette sentence avait interjeté appel.

Comme Kewoulo l’avait toujours soutenu, lors des perquisitions effectuées à la suite des arrestations des villageois de Toubacouta, les hommes du colonel Issa Diack de la Sectipn de Recherches de Colobane avaient saisi une arme de chasse au domicile de Alioune Badara Sané. Ce dernier avait fait savoir que l’arme en question appartenait à son oncle, Abdoulaye Diédhiou, marabout établi à Dakar, qui s’en servait lorsqu’il est au village pour chasser du gibier.

Faisant fi de cette déclaration de Alioune Badara Sané, les gendarmes l’avaient embarqué puisqu’ils avaient une liste sur laquelle le nom de Alioune Badara était marqué. Et ils avaient convoqué Abdoulaye Diédhiou qui était, de lui-même, revenu de Dakar. Et a reconnu la paternité du fusil de chasse. Après son audition, il a été arrêté et placé en détention pendant 5 ans.

Ce sont ces deux personnes que le procureur de la République voulait juger ce matin aux côtés de René Capain Bassène et de Oumar Ampoi Bodian. Mais, Me Cledor Ciré Ly, appelé pour savoir s’il se constituait aussi pour Abdoulaye Diédhiou et Alioune Badara Sané, a fait savoir que «ces personnes ne sont pas concernées par son Appel.» Face à cette situation, le président du tribunal, qui a entendu les petites plaidoiries du procureur et de Me Ciré Cledor Ly, a demandé aux concernés de rejoindre leurs places dans le public. Un “renvoi”qui permet d’écarter définitivement ces personnes des plaidoiries. Et leur permet de tourner définitivement cette douloureuse page de l’affaire Boffa Bayotte.