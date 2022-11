Auteur du premier but du Sénégal, Boulaye Dia a réagi à chaud après la victoire des Lions de la Teranga sur le Qatar (3-1), vendredi pour le compte de la deuxième journée du groupe A du Mondial 2022.

« Le but qu’ils mettent leur redonne de l’espoir dans le match. Comme ils sont chez eux, le public a poussé. On s’est fait peur, mais a su faire le dos rond et les punir à la fin avec le troisième but, a réagi Boulaye Dia au micro de BeIN Sports après le coup de sifflet final. D’où on vient, mon but n’est pas anecdotique. Cela reste une fierté de marquer mon premier but pour ma première Coupe du monde. On savoure avec l’équipe. »