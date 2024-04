Salernitana : En conflit avec son club, Boulaye Dia brise enfin le silence, « le club a menti »

L’attaquant sénégalais de la Salernitana a tenu à démentir les accusations de son entraîneur, qui a déclaré dans la presse que son joueur avait refusé.

La saison 2023-2024 est longue pour Boulaye Dia. Après une superbe première campagne en Serie A avec 16 buts et 6 passes décisives en 2022-2023, l’attaquant sénégalais se fait désormais charger en Italie. Si ses qualités ne font aucun doute, son comportement n’est pas pour autant appréciable aux yeux des supporters de la Salernitana. Dans le même temps, sa relation avec ses dirigeants et son coach est devenue un véritable problème.

Déçu pour son transfert avorté à Wolverhampton l’été dernier, l’ex-Rémois n’a pas pu enchaîner les rencontres, et cela pas seulement à cause de quelques pépins physiques qui l’ont fait rater la CAN. Depuis le 2 mars 2024, Boulaye Dia est écarté du groupe de la Salernitana. La raison ? Selon son entraîneur, il aurait refusé d’entrer en jeu lors d’un match de Serie A sur la pelouse de l’Udinese. Le club voulant même lui infliger une lourde amende.

Boulaye Dia dément tout

Et alors qu’il ne devrait plus porter le maillot du club de Salerne, celui qui a été recruté pour un peu plus de 14 millions d’euros en provenance de Villarreal a pris la parole dans L’Equipe. « Il y a eu trop d’infos, trop de mensonges et je veux rétablir la vérité. Je veux aussi restaurer mon image, on a l’impression que je suis quelqu’un qui a des problèmes. Mais je n’ai jamais eu de problèmes. Le club a menti », a ainsi lancé le natif d’Oyonnax.

Et d’ajouter : « Je n’ai jamais refusé d’entrer en jeu. À la 80e, l’entraîneur m’a demandé de partir m’échauffer. J’ai juste fait un geste de la tête, je ne pensais vraiment pas entrer car je ne m’étais pas échauffé du tout avant. Il a vu mon geste, il m’a dit de suite : ‘Assieds-toi’ et il a dit à un autre gars d’aller s’échauffer ». Le champion d’Afrique 2022 dément donc fermement les accusations qui sont portées dans son dos par son entraîneur et ses dirigeants.

« Dans la foulée, on en a parlé dans le vestiaire. Il (l’entraîneur) nous a dit que ça devait rester entre nous. Puis, il a tout déballé en conférence de presse juste après. Mais je n’ai jamais refusé d’entrer, j’ai même des témoins, des coéquipiers, qui sont prêts à témoigner. J’ai parlé avec tout le monde : l’entraîneur, le président, devant l’équipe, ça n’a rien changé. On a longuement parlé avec le coach, mais il n’a rien voulu comprendre. Depuis, je m’entraîne tout seul, à l’écart ».

« Je n’ai jamais voulu cette situation »

Dans cet entretien, Boulaye Dia révèle également que le nouvel entraîneur de la Salernitana, Stefano Colantuono, aimerait pouvoir compter sur lui pour la fin de saison. « Ils veulent trouver un arrangement pour me voir rejouer. Ils ont voulu me faire porter le chapeau et maintenant, ils veulent une médiation. Le nouvel entraîneur aimerait bien me récupérer pour que je puisse aider ». Et l’international sénégalais n’écarte pas pour autant cette possibilité.

« Bien sûr ! Je suis sous contrat (jusqu’en juin 2026, ndlr) et je n’ai jamais voulu de cette situation. C’est le club… ils ont tout balancé dans la presse. J’ai parlé au président, je n’ai même pas pu m’expliquer, on ne m’a jamais demandé ma version des faits ». Quoi qu’il en puisse advenir, si on reverra ou non Boulaye Dia sous le maillot de la Salernitana, le destin du club de Salerne semble sceller, et la relégation en Serie A fait peu de doutes.