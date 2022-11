Nigeria : trois policiers tués par des hommes armées

Des hommes armés ont tué trois escortes de police et enlevé le directeur d’une entreprise pétrolière nigériane dans le sud-est du Nigeria, dernier incident en date dans la région, a déclaré vendredi la police. Vêtus d’uniformes militaires, les assaillants ont tendu jeudi une embuscade et ouvert le feu sur le convoi d’un haut-responsable pétrolier dans la zone de Rumuokoro à Port Harcourt, capitale de l’Etat de Rivers et capitale pétrolière du Nigeria.

“Trois policiers escortant le cadre ont été tués tandis que l’homme a été kidnappé et emmené dans un lieu inconnu”, a déclaré à l’AFP la porte-parole de la police régionale Grace Iringe-Koko. Les hommes armés, se faisant passer pour une patrouille militaire à bord d’une voiture verte, ont fait signe au convoi de s’arrêter avant d’ouvrir le feu et de tuer les policiers, a-t-elle précisé. La police a affirmé que l’homme enlevé est le directeur d’IGPES Group, compagnie pétrolière et gazière nigériane basée à Port Harcourt.