Équipe Nationale : Boulaye Dia, la Tanière pour redorer le blason

Boulaye Dia connaît une période délicate en ce moment. Retrouver les Lions est une occasion parfaite pour l’attaquant de la Salernitana de se refaire une santé.

Boulaye Dia est dans le dur. Entre la déception de son transfert avorté lors du dernier mercato estival, son forfait à la CAN 2023 dû à une blessure, ses performances beaucoup moins reluisantes cette saison, son conflit avec la Salernitana… Enfin, pour être plus clair, l’attaquant de 27 ans vit une saison pour le moins triste. Bien que son statut en Equipe Nationale ne cesse de s’effriter au fil des mois, l’ancien joueur du Stade de Reims et de Villarreal a sans doute retrouvé l’environnement idéal pour redorer le blason : La Tanière des Lions.

Cissé a toujours confiance

Conscient de voir un joueur sur lequel il n’a jamais manqué de confiance traverser des moments d’agitations, Aliou Cissé compte sur le natif d’Oyonnax pour redonner le sourire à un élément qui aurait pu lui apporter énormément en Côte d’Ivoire. Pour cette trêve internationale et les deux rencontres amicales contre le Gabon (22 mars) et le Bénin (26 mars), à Amiens, deux adversaires idéals pour retrouver confiance et sérénité après l’élimination prématurée à la CAN 2023, le sélectionneur national a donc fait appel à Boulaye Dia.

Idole principale des supporters de la Salernitana la saison dernière, grâce à sa première saison en Serie A (16 buts et 6 passes décisives en 33 matchs), le joueur aux 5 buts en 26 sélections est passé de héros à – presque – zéro en Campanie. Incapable de digérer le refus de son transfert à Wolverhampton par ses dirigeants, Dia n’a pas su/pu faire les efforts sur le terrain. Souvent absent à cause des blessures, il n’aura joué que 17 matchs de Serie A cette saison, sur lesquels il a marqué 4 buts avec une équipe en très grande difficulté.

Dia titulaire contre le Gabon ?

Pour ne rien n’arranger du tout et pour dire aussi qu’il a forcément sa part de responsabilité dans sa situation actuelle, le champion d’Afrique 2022 a refusé d’entrer en jeu lors d’un match contre l’Udinese (1-1), le 2 mars dernier. Et à cause de cette attitude reprochable, Boulaye, dont les dirigeants de la Salernitana compteraient sanctionner à hauteur de 20 millions d’euros d’amende, selon la presse italienne, a sans doute joué son dernier match avec les Granata. Divorce acté, un départ semble inévitable lors du prochain mercato.

Absent onze fois sur les douze derniers matchs de l’Equipe Nationale du Sénégal, Boulaye Dia devra forcément batailler pour récupérer un statut d’avant-centre titulaire à l’occasion des sorties décisives. Habib Diallo et Nicolas Jackson étant des candidats crédibles à ce poste. Mais pour relancer son habituel numéro «9», Aliou Cissé devrait lui donner des opportunités durant ce rassemblement. Boulaye Dia est ainsi attendu pour débuter sur un des deux matchs, et celui contre le Gabon semble plus probable. À lui d’en profiter. C’est nécessaire.