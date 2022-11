Coupe du monde 2022: Victoire du Sénégal, la réaction d’Aliou Cissé…

En conférence de presse d’après-match, Aliou Cissé, a déclaré que la victoire contre le Qatar a donné un sens à son travail.

“Je suis vraiment satisfait des garçons. Je remercie Mendy qui nous a maintenus dans le match. Mais le but qu’on prend, on aurait pu l’éviter. Les grandes équipes et grands joueurs savent se remobiliser. L’Equateur c’est un autre adversaire, il faut surtout récupérer et mettre les ingrédients devant.

Quand il faut marquer des buts, il faut mettre plus d’attaquants comme Boulaye, Famara. Il faut préparer et mettre dans les zones décisives. C’est le collectif qui est important. C’est une victoire collective. Mais on a décidé d’amener un autre attaquant pour marquer un autre but et je suis très satisfait de ça. La Hollande est différente du Qatar. Avec tout le respect que j’ai pour le Qatar. ”