L’armée russe a revendiqué mardi la capture de la ville de New York dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, présentée comme une importante plate-forme logistique des troupes ukrainiennes.

“Le groupement Centre (…) a libéré Novgorodskoïe (nom russe de New York, ndlr), l’une des plus grandes localités de l’agglomération de Toretsk et centre logistique stratégiquement important”, a indiqué le ministère russe de la Défense dans son compte rendu quotidien.

La localité de New York, où s’étaient installés des colons allemands au XIXe siècle, a porté ce nom jusqu’en 1951, année où les autorités soviétiques, en pleine guerre froide, l’avait rebaptisée Novgorodskoïe.

La ville était redevenue New York à l’été 2021, sous la pression de militants ukrainiens. Elle est située à six kilomètres à vol d’oiseau au sud de celle, largement détruite, de Toretsk, qui est également la cible d’une offensive russe depuis plusieurs semaines.

Si l’offensive militaire ukrainienne déclenchée il y a deux semaines dans la région russe de Koursk reçoit beaucoup d’attention car elle porte les hostilités sur le sol de l’assaillant, l’épicentre des combats demeure l’est de l’Ukraine, où les troupes russes, mieux équipées et plus nombreuses, avancent progressivement.

Le président russe Vladimir Poutine a fait de la capture de la totalité du Donbass, qui regroupe les régions ukrainiennes de Donetsk et Lougansk, une priorité des troupes du Kremlin.