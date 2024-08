Culture du cannabis : Le Roi du Maroc prend une très surprenante décision

Grâce à la clémence accordée par le Roi Mohammed VI, 4 831 personnes condamnées, inculpées ou recherchées pour des affaires liées à la culture du cannabis et remplissant les conditions requises ont été libérées.

À l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le roi Mohammed VI a annoncé plusieurs grâces royales, offrant une nouvelle chance à 685 individus condamnés par différents tribunaux du Royaume, selon un communiqué du ministère marocain de la Justice. Parallèlement, une mesure significative a été mise en place en faveur de 4 831 personnes impliquées dans des affaires liées à la culture du cannabis, à condition qu’elles répondent aux critères établis pour bénéficier de cette grâce.

Le communiqué précise les modalités de cette mesure de clémence royale. Ainsi, parmi les bénéficiaires, 685 personnes, qu’elles soient détenues ou en liberté, auront leur peine révisée. Plus précisément, 548 détenus verront leur situation juridique modifiée, dont quinze bénéficieront d’une remise totale de leur peine d’emprisonnement, 529 verront leur peine réduite, et quatre condamnés à perpétuité verront leur peine commuée en une incarcération de durée déterminée.

Cette initiative royale a une portée qui va au-delà de l’humanitaire, s’inscrivant dans une stratégie nationale ambitieuse. Elle vise à intégrer les provinces concernées dans un mouvement de développement économique et social, en lien avec la récente création de l’Agence marocaine de Réglementation des Activités relatives au Cannabis. Ce programme promet d’avoir un impact significatif grâce à des efforts d’industrialisation, de transformation, d’exportation et d’importation de produits dérivés du cannabis à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles. De plus, il promeut le développement de cultures alternatives et d’activités non agricoles, témoignant d’un engagement renouvelé pour une économie plus diversifiée et durable.

L’initiative royale s’inscrit également dans une continuité logique avec la loi n°13.21, qui favorise l’usage légal du cannabis. En soutenant les cultivateurs dans leur transition vers des pratiques légales, cette grâce contribue activement à la restructuration de l’industrie du cannabis au Maroc. Elle incite à la création d’une économie légale, durable et socialement responsable. Les cultivateurs bénéficient désormais d’une protection contre les poursuites judiciaires, renforçant ainsi leur sécurité économique et sociale.

En parallèle, cette grâce s’inscrit dans une stratégie de transition vers une filière de cannabis légale, favorisant une utilisation réglementée de cette culture. Elle engage les cultivateurs dans des activités génératrices de revenus, légitimant leurs savoir-faire traditionnels et renforçant le tissu social. Ce geste constitue non seulement un moyen de protéger les cultivateurs contre les poursuites judiciaires, mais vise également à réduire l’influence néfaste des réseaux criminels.

Sur le plan national et international, cette grâce royale positionne le Maroc en tant que précurseur des politiques humanistes, consolidant son image de justice sociale et d’innovation politique. Cette initiative contribuera non seulement à améliorer les conditions socio-économiques des régions concernées, mais également à renforcer le rôle du pays dans la coopération internationale contre le trafic de drogues. Le soutien aux cultivateurs dans leur transition vers des activités légales envoie un message fort de transformation et de résilience face aux défis contemporains.