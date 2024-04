Tribunal de Dakar : Il se fait passer pour un agent du ministère qui délivre des passeports diplomatiques

Nommément cité par le journal L’Observateur et pris comme un habitué du Palais de Justice de Dakar, Oumar Niane Diop a été condamné, dans le passé, à 6 mois ferme pour escroquerie. Il se faisait passer pour un agent travaillant au ministère de l’intérieur et avait réussi à soutirer d’importantes sommes d’argent à des jeunes qui voulaient se procurer des passeports ordinaires et diplomatiques, selon le journal.

Cette fois-ci, il a encore fait face au Juge du Tribunal des flagrants délits de Dakar pour les mêmes faits. La même source indique qu’Oumar Niane Diop a encore réussi à gruger des millions de Fcfa à ses victimes.

Le prévenu avait promis à Galass Fall de lui trouver des passeports français, espagnols en un temps record. Etabli en Espagne, M. Fall lui versera la somme de 13,5 millions de Fcfa pour 15 candidats à l’émigration. Marème Dieng a aussi été « bernée » par le prévenu qui lui a soutirée 3,2 millions de Fcfa pour les mêmes raisons. Sokhna Diop aussi est tombée dans le panneau. Elle déclare avoir remis 1,5 millions de Fcfa au sieur Niane qui se faisait passer pour un « homme d’affaires et ayant des partenaires ».

Devant la barre, L’Obs informe qu’Oumar Niane Diop a contesté les faits et se défend : « Je ne me suis jamais présenté comme un agent du ministère de l’Intérieur. Je leur ai dit que je connais des personnes capables de leur faciliter l’octroi des passeports ». Sans convaincre, le Tribunal le déclare coupable et le condamne à 2 ans, dont 3 mois ferme et devra verser aux plaignants les sommes dues.