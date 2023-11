Touba : La presse expose ses projets sociaux à Cheikh Mountakha Mbacké

Une délégation de l’Association de la Presse pour l’Entraide et la Solidarité (APRES), conduite par son président Sambou Biagui, a été reçue par le Khalife général des Mourides, Cheikh Mountakha Mbacké, ce week-end.

Une occasion pour les hommes de médias d’exposer au saint homme de Touba les projets sociaux de ladite association, en l’occurrence la Cité de la presse Mame Less Camara et la Mutuelle de Santé des professionnels de l’information et de la communication (MPIC). Le vénéré patriarche de Darou Miname a magnifié ces projets et formulé des prières pour leur réalisation.

La délégation, composée de Sambou Biagui, Abasse Sow, Boury Sock, Malamine Fernandez et Abdou Leye, avait été reçue auparavant par Serigne Abdou Karim Mbacké Makarimal Akhlakh qui a promis de s’investir personnellement pour la réussite de ces projets.

Elle a aussi rendu visite au porte-parole du Khalife des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, qui a adressé ses félicitations à toute la presse sénégalaise pour ces importantes initiatives qui contribuent à fédérer les forces pour un bien être commun. Aussi de promettre de s’investir pour la réussite de la Cité et de la Mutuelle.