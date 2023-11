Les révélations de Aliou Cissé avant le match face au Togo : « Je risque d’être suspendu »

Lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire du Sénégal sur le Soudan du Sud (4-0), Aliou Cissé, l’entraîneur des Lions du Sénégal, a pris la parole pour exprimer son mécontentement face aux décisions arbitrales controversées qui ont marqué le match. Sa déclaration audacieuse met en lumière les frustrations croissantes des acteurs clés du football africain envers un système d’arbitrage qu’ils considèrent comme défaillant.

« Je vais mesurer mes paroles… je risque d’être suspendu », a prévenu Aliou Cissé, soulignant ainsi la prudence avec laquelle il aborde le sujet épineux de l’arbitrage. Le sélectionneur sénégalais n’a cependant pas hésité à critiquer ouvertement la qualité des décisions arbitrales qui ont marqué le match contre le Soudan du Sud.

Le principal point de discorde réside dans plusieurs incidents qui ont émaillé la rencontre. Un but d’Habib Diallo a été refusé pour un hors-jeu douteux, un penalty n’a pas été accordé, et un carton rouge n’a pas été attribué au gardien adverse. Ces moments controversés ont alimenté les préoccupations de Cissé, qui est convaincu que le Sénégal a été lésé par des erreurs d’arbitrage.

Aliou Cissé a mis en lumière les défis auxquels font face les arbitres africains, soulignant leur isolement et le manque de soutien adéquat. Il a particulièrement évoqué le cas des arbitres venus du Lesotho, confrontés à un environnement francophone sans accompagnement adéquat, soulignant ainsi les lacunes dans la préparation et le soutien des arbitres dans des contextes linguistiquement et culturellement différents.