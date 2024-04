Le Patronat au Palais: L'indésirable Serigne Mboup fait l'intrusion ...

Selon les informations rapportées par Dakaractu, Serigne Mboup, le maire de Kaolack, s’est présenté au palais de la République sans y être invité, lors d’une réunion axée sur les difficultés du secteur privé avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Sa présence aurait, selon une source présente, créé un malaise notable. « Il a mis tout le monde mal à l’aise », a indiqué cette source.

L’objet de la réunion portait sur les enjeux économiques et d’investissement auxquels sont confrontés les entrepreneurs du pays. Cependant, Serigne Mboup aurait plutôt choisi de discuter de sa « supposée légitimité au sein de la chambre de commerce », un sujet jugé hors de propos par les participants. En conséquence, il a été largement ignoré par le président ainsi que par les autres représentants du patronat.

En outre, l’Union nationale des chambres de commerce et la Chambre des métiers, dirigées respectivement par Serigne Mboup et Idrissa Dièye, n’avaient pas été invitées à cette réunion. Les deux présidents ont exprimé leur mécontentement dans un communiqué conjoint, soulignant que les chambres consulaires auraient dû être conviées. « Grande a été notre surprise de constater que les chambres consulaires (Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, chambre des métiers) n’y ont pas été conviées », peut-on lire dans le communiqué.

Serigne Mboup et Idrissa Dièye ont rappelé l’importance de la loi n° 89-08 du 17 janvier 1989, selon laquelle les chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre de la politique de l’État visant à promouvoir les opérateurs économiques et le commerce.