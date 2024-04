Rencontre avec le Président de la République: Serigne Mboup dénonce......

L’Union nationale des chambres de commerce et la Chambre des métiers, dirigées respectivement par Serigne Mboup et Idrissa Diéye dénoncent l’attitude des services de la présidence de la République, « perçue comme un obstacle à la bonne gouvernance et à la transparence dans les relations entre le gouvernement et le secteur privé ».

Le président Bassirou Diomaye Faye va recevoir demain, mardi 23 avril 2024, les acteurs du secteur privé. Dans un communiqué conjoint, les présidents de ces chambres consulaires ont exprimé leur surprise et leur mécontentement face à cette exclusion.

L’Union nationale des chambres de commerce et la Chambre des métiers, dirigées respectivement par Serigne Mboup et Idrissa Diéye ont souligné que « leurs institutions détiennent une expertise approfondie des dispositifs d’appui au secteur privé, comme le confirme l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Ils estiment que la présence des chambres consulaires aurait permis au ministère de tutelle de mettre en œuvre efficacement la politique de promotion des opérateurs économiques et du commerce, conformément à la loi en vigueur depuis 1989 ».

Toutefois, la note ajoute : cette exclusion est perçue comme « un obstacle à la bonne gouvernance et à la transparence dans les relations entre le gouvernement et le secteur privé ».

Ainsi, les deux présidents appellent « à une réévaluation de cette décision afin d’assurer une représentation équilibrée et complète des acteurs économiques lors des discussions sur des questions aussi cruciales que la cherté de la vie », rapporte le document.