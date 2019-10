Tornade à Dakar : Arbres déracinés, toits envolés…

La pluie d’hier nuit à surpris les Dakarois. Qui, dernièrement, se sont plaints de la chaleur accablante qui sévissait. Le vent violent qui a accompagné la forte pluie, a fait des ravages dans les rues et artères de la capitale sénégalaise.

Alors qu’on ne l’attendait plus, la pluie, accompagnée de rafales de vents, a perturbé le sommeil des Dakarois et chahuté les randonnées des couche-tard. Cette tornade, enregistrée rarement à Dakar, a fait voler des toits, déraciné des arbres et emporté des fabrications de fortune. Aussi de nombreux sinistrés sont enregistrés à Niary Tally, Hlm, Colobane, Mermoz où le spectacle est apocalyptique.

Regardez:

Niary Tally, Hlm, Colobane, Mermoz…..