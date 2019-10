Urgent: 4 personnes abattues dans la préfecture de Paris

La France est nouveau attaquée. Vers midi ce jeudi, un homme, muni d’un couteau, a poignardé plusieurs personnes dans l’enceinte de la préfecture de police de Paris.

L’assaillant, un agent administratif, est employé depuis plus de 20 ans à la préfecture de police de Paris et avait en charge des questions liées au renseignement. Sans que le gouvernement français ne donne le moindre détail sur les vraies motivation de l’agresseur qui a été tué par un policier, le ministre de l’intérieur comme le premier ministre sont déjà arrivés sur place.

Et au moment où Kewoulo met ces écrits en ligne, on annonce l’arrivée imminente de Emmanuel Macron qui avait prévu des jours de vacances. A en croire des sources judiciaires françaises, l’agresseur s’en est pris directement à ses collègues de service qu’il connait depuis de nombreuses années. Pour le moment, toutes les rues menant à la préfecture de Paris sont bouclée. Seul le pont neuf permet de sortir ou d’entrer dans ce quartier stratégique qui loge le palais de justice de Paris, le 36 Quai des orfèvres et de nombreux sièges sensibles de l’Etat français.