Thomas Partey de retour pour Arsenal contre Sheffield United ?

Après une période d’absence qui dure depuis septembre, Thomas Partey, le milieu de terrain d’Arsenal, est en passe de revenir à la compétition. Selon The Standard, le joueur ghanéen aurait l’intention de reprendre du service plus tôt que prévu et serait même susceptible de participer au match du lundi 4 mars face à Sheffield United. Il multiplierait les efforts à l’entraînement pour persuader Mikel Arteta, l’entraîneur des Gunners, de le sélectionner pour cette confrontation.

L’optimisme concernant le retour de Thomas Partey a été renforcé par des déclarations récentes de Mikel Arteta indiquant que le retour du joueur était imminent. Des images diffusées par Arsenal montrent Partey en pleine préparation, ce qui confirme sa détermination à revenir sur les terrains le plus rapidement possible, ajoutant ainsi une option de plus dans l’effectif de l’équipe londonienne pour la suite de la saison.