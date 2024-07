Hajj 2024 : El Malick Ndiaye, dresse le bilan de la phase retour

Le pèlerinage à la Mecque a été très éprouvant cette année à cause de la chaleur, causant plus d’un millier de morts. Au Sénégal, le ministre des Transports terrestres et aériens El Malick Ndiaye, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, a dressé le bilan de la phase retour.

Selon les chiffres clés publiés par lesdits ministères, 10 617 pèlerins sénégalais ont été pris en charge. Ils ont été transportés à Dakar par 29 vols, opérés par Air Sénégal et Flynas. Selon les chiffres du ministère, aucun vol n’a été annulé, mais 6% d’entre eux ont connu un retard.

Selon les chiffres officiels, le Sénégal a enregistré 11 décès, dont 5 encadrés par la Délégation générale au pèlerinage (DGP). Il y a eu 2 hospitalisations et une disparition. Trente sept (37) hors circuit officiel ont été répertoriés.

“La bonne note de cette année est la réduction de 5 jours de la durée de séjour des pèlerins en Arabie saoudite, permettant ainsi de leur faire gagner du temps, et de leur épargner plus de fatigue et de dépenses supplémentaires en nourriture et en hébergement. À leur retour, les pèlerins n’ont pas manqué de montrer leur satisfaction du bon déroulement de la phase retour“, lit-on sur la note du ministère.