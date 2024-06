Mercato : Arsenal fait irruption dans le dossier Mikayil Ngor Faye

Le FC Porto a manifesté un réel intérêt pour le jeune défenseur sénégalais du FC Barcelone, mais le club portugais n’a pas encore réussi à convaincre son homologue catalan. De quoi permettre à Arsenal d’entrer en action dans ce dossier. Du haut de ses 19 ans, Mikayil Ngor Faye est indiscutablement l’une des belles révélations de la saison en Primera División RFEF (D3 espagnole). Grand artisan de la très belle saison du Barça Atlètic, malheureux perdant en finale des play-offs de montée en D2 face à Córdoba, le jeune international sénégalais a même marqué 4 buts en 35 matchs. Même en sélection, l’ancien pensionnaire de l’ASC Diambars a été buteur lors de ses débuts.

Ce n’est donc pas une surprise de le voir très courtisé depuis plusieurs mois, lui qui n’a rejoint le Barça qu’il y a un an en provenance du NK Kustošija, en Croatie. Conscient du fait d’avoir un diamant dans ses rangs mais aussi de la concurrence dans ce secteur défensif de l’éq uipe désormais entraînée par Hansi Flick, la direction du FC Barcelone n’est pas totalement fermée à un départ. Toutefois, elle ne compte pas brader son joyau sénégalais.

Arsenal surveille la situation de Mika Faye

C’est pour cette raison que le FC Porto n’a pas encore réussi à s’offrir Mikayil Ngor Faye. Les Dragons ont fait au Barça une offre qui, selon plusieurs sources, avoisine les 15 millions d’euros. Mais les Catalans, qui posent quelques conditions – dont celle s’agissant d’inclure une option de rachat dans le futur -, n’ont toujours pas donné leur accord. Plus que jamais donc, la concurrence dans le dossier du natif de Sédhiou a de quoi refroidir Porto.

Au moment où les négociations entre le Barça et son homologue portugais traînent, d’autres clubs sont à l’affut. Parmi eux figurerait notamment Arsenal. Prétendants de longue date, les Gunners ont pris la température avec le Barça dans ce dossier, d’après le média HITC. Mikel Arteta apprécierait particulièrement le profil de Mika Faye et pourrait rapidement demander à son état-major de foncer sur lui cet été afin de faire souffler une défense Saliba – Gabriel Magalhães qui ne bouge pas beaucoup. Reste maintenant à voir si du côté du Barça, on parviendra à conserver le jeune gaucher dont le nouvel entraîneur Hansi Flick souhaiterait examiner pendant la pré-saison.