Le Retour des Afro-Descendants: Une Célébration de la Culture et de…

L’association Scenafrik, en collaboration avec l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), déroule la troisième édition de l’événement THE RETURN, une initiative significative visant à promouvoir la culture et la pensée africaine.

Cet événement, démarré ce vendredi 19 juillet sur l’île de Gorée et au Monument de la Renaissance, se poursuit jusqu’au 21 du même mois. Cette troisième édition rassemble de grandes personnalités et des délégations de visiteurs

afrodescendants venant principalement d’Haïti et des Comores. Des artistes et des femmes leaders venant des États-Unis, d’Europe et du Canada rehaussent le programme.

‘’The Return: plus qu’une simple rencontre; c’est un voyage de guérison et de reconnexion pour les afro-descendants à travers le monde’’,

Gorée: Un Symbole Fort de Mémoire et de Résilience

L’île de Gorée, inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité, incarne un lieu chargé d’émotion et d’histoire. Ancien centre névralgique de l’esclavage, Gorée représente le point de départ de millions d’Africains arrachés à leur terre natale.

Aujourd’hui, elle symbolise la mémoire et la résilience. Les afro-descendants se rendent à Gorée pour fermer la Porte du Non-Retour et ouvrir une nouvelle porte, celle du retour.

Un Programme Riche en Émotions et en Découvertes

Le thème de cette année, «Femme Noire, Femmes Africaines’’, rend hommage au célèbre poème de Léopold Sédar Senghor, Premier Président de la République du Sénégal.

L’île de Gorée accueille ses descendants, vêtus de blanc, dans un voyage symbolique marqué par des spectacles de danses, de chants et de rythmes africains. Les participants découvrent les richesses culturelles et historiques du Sénégal. La dernière étape au Musée des civilisations noires permet de remettre le Prix Léopold Sédar Senghor: Femme noire-Femme africaine aux femmes afrodescendantes leaders qui œuvrent dans le monde de l’art, de la culture et du soutien aux populations vulnérables.

En organisant cet événement, Scenafrik et l’ASPT offrent une plateforme permettant aux afro-descendants de renouer avec leur héritage et de célébrer leur identité. Le Monument de la Renaissance Africaine, un autre symbole fort, sert de lieu pour l’ouverture de cette porte du retour, marquant un nouveau chapitre pour les afro-descendants.

Lauréates de la Troisième Édition de The Return

Groupe SAFARY – Prix de l’inspiration Féminine Musique urbaine 2024 Mme Diop SAMB – Femme Noire, Femme Africaine / Prix de l’engagement Social – Business Marianne NIOX – Prix Femme Noire, Femme Africaine / Art et de la Culture 2024 Mme Fabienne DIOUF – Femme Noire, Femme Africaine / Prix de l’entrepreneure Touristique Mme Yacine DIOP – Femme Noire, Femme Africaine / Prix de la Relève Féminine 2024 Groupement de l’autonomisation des Malentendants (G.A.M) – Prix du courage au Féminin Karmela SHAKO – Femme Noire, Femme Africaine / Prix de l’espérance cinématographique