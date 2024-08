Dans un communiqué, le sous-préfet de l’arrondissement de Pambal a annoncé le lancement de la construction d’un pont reliant la route départementale R133 à Thiès, Mont-Rolland et Notto Gouye Diama, à partir du jeudi 8 Août 2024. Ainsi, des perturbations seront notées sur cet axe.

“Dans le cadre de la construction de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, pilotée par le Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, à travers son agence d’exécution AGEROUTE SENEGAL, le Sous- Préfet de l’arrondissement de Pambal, informe les usagers de la route et les riverains du démarrage des travaux de construction du pont reliant la Route Départementale R133 à Thiès, Mont-Rolland et Notto Gouye Diama, à partir du jeudi 8 Août 2024. Les travaux occasionneront des perturbations de la circulation sur cette intersection”, lit-on sur le communiqué.

Pour permettre la continuité de la circulation, une déviation sera mise en place. “Afin d’assurer le maintien du trafic et d’atténuer la gêne occasionnée aux usagers, une déviation fonctionnelle, disposant de signalisation horizontale et verticale et régulée par les bonhommes de la route, sera mise en place. Les usagers sont invités à respecter les limitations de vitesse, les consignes de sécurité et les directives des bonhommes de la route pour un meilleur fonctionnement de la déviation. A ce titre, le stationnement de véhicules est formellement interdit sur toute la déviation”, ajoute le sous-préfet.