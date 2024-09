Thierno Bocoum au gouvernement de Sonko attaque encore le gouvernement de Sonko: «Vous n’êtes plus…»

Sur la volonté du président de la République Bassirou Diomaye Faye de dissoudre le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et le Conseil économique social et environnemental (CESE), Thierno Bocoum, le président du mouvement AGIR, n’y voit que de la «politique politicienne».



Dans une publication sur les réseaux ce mardi 3 août, l’ancien parlementaire estime que le président de la République est juste à la recherche d’un prétexte pour dissoudre l’assemblée nationale. « Le président de la République savait bel et bien que ces députés de l’Assemblée nationale seraient cohérents et n’allaient pas voter ce projet de loi. S’il veut se baser sur ce prétexte pour dissoudre cette assemblée c’est peine perdue parce que le peuple ne va plus juger cette Assemblée nationale qui va être changée mais jugera la 15 ème législature qui devra jouer son rôle» a déclaré l’ex membre du parti d’Idrissa Seck, Rewmi.

Par ailleurs, Thierno Bocoum estime que si ce gouvernement obtient une majorité parlementaire lors de la prochaine législature, avec «toutes les dérives qu’il a déjà commises dans l’exécutif », le Sénégal « risque de connaître une situation compliquée, une crise politique», a affirmé M. Bocoum. D’ailleurs ce dernier invite le régime à se mettre au travail parce que les membres du gouvernement «ne sont plus dans l’opposition mais au pouvoir. Ils doivent prouver ce pourquoi les Sénégalais devraient leur donner cette majorité parlementaire», dit Bocoum.

Ce dernier liste ses attentes et du gouvernement de Ousmane Sonko. «Nous attendons que vous décliniez votre vision. Jusque là, nous n’avons ni une Déclaration de politique générale (DPG) du premier ministre ni la finalisation du Projet tant chanté. Pire nous voyons que certains scandales sont étouffés parce que l’affaire ONAS est très grave et la lumière doit être faite sur cette affaire », réclame le président du mouvement AGIR.