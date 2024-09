Supposée réponse à Ousmane Sonko : L’abbé Roger Gomis dément le journal …

À la une de son édition de ce mercredi 25 septembre, “Le peuple quotidien” a publié un prétendu message de l’abbé Roger Gomis, en réponse au Premier ministre Ousmane Sonko concernant le port du voile dans les écoles privées catholiques.

Sans tarder, l’abbé Roger Gomis a publié une déclaration pour démentir le journal. Selon lui, sa publication utilisée par “Le peuple quotidien” a été faite le 12 août dernier et ne répondait pas à Ousmane Sonko. Voici l’intégralité de sa publication.

“DÉMENTI

À l’attention du Directeur de Publication du journal “Le Peuple Quotidien”,

Je tiens à démentir formellement et catégoriquement les informations publiées à la Une de votre édition du 25 septembre 2024, intitulée “Port du Voile : Abbé Roger dévoile Sonko”.

Le texte que vous avez publié est une utilisation délibérément détournée et totalement hors contexte d’un message que j’ai posté sur ma page Facebook personnelle le 12 août dernier. Ce message était spécifiquement adressé à une personne qui avait qualifié un de mes confrères de “xamadi”. Il n’avait absolument aucun rapport avec le sujet mentionné dans votre titre.

L’association trompeuse de mon nom et de ma photo avec celle du Premier ministre, ainsi que le titre fallacieux, donnent une interprétation complètement erronée de mes propos et de leur contexte original. Cette présentation est non seulement mensongère, mais aussi diffamatoire.

En tant que journal, vous avez une responsabilité éthique de relayer les faits de manière exacte et véridique. Je dénonce donc sans ambages cette manipulation malveillante de mes propos.

J’exige que vous publiiez ce démenti dans son intégralité, avec exactement la même visibilité que l’article original, dans votre prochaine édition. De plus, je vous demande de retirer immédiatement cet article mensonger de toutes vos plateformes numériques.

Je me réserve par ailleurs le droit d’explorer toutes les voies légales nécessaires pour protéger mon image et garantir la vérité.

Cordialement,

Abbé Roger GOMIS”