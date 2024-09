Selon une note de nos confrères de Seneweb, le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, interviendra lors de l’ouverture de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies ce mercredi.

Le président de la République prendra part au débat général prévu entre « 16 h 45 et 17 h 30, heures de New York, 20 h 45 et 21 h 30 h de Dakar ».