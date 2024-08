Staff de Aliou Cissé : pourquoi Régis Bogaert est parti

Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé des réaménagements au sein du staff des Lions A. Sans doute le plus notable des changements, Régis Bogaert, jusque-là premier adjoint de Aliou Cissé, le sélectionneur national, a quitté l’attelage. Le technicien français a cédé sa place dans la hiérarchie à Pape Thiaw.

C’est près de dix ans de compagnonnage entre Aliou Cissé et Régis Bogaert qui prend fin. Ce dernier accompagne son désormais ex-boss depuis sa prise de fonction sur le banc des Lions, en 2015. Si la FSF n’a pas dévoilé les raisons du départ du Français, des sources de L’Observateur croient les connaître. Celles-ci affirment que Bogaert aurait invoqué des raisons médicales, pour demander à être déchargé, mais au fond il ne s’entendait plus avec l’ancien capitaine du Sénégal.

D’après les explications relayées par le journal du Groupe futurs médias (GFM), une succession d’événements ont conduit à la séparation entre les deux hommes. «Souvenez-vous, lors de la Coupe du monde Russie 2018, Bogaert était dans l’organigramme l’adjoint numéro 1 de Aliou Cissé, mais avec la venue de Oumar Daf, il a été envoyé en tribune. Ça lui a fait mal, mais il a encaissé», révèle un «proche de la ‘Tanière’» qui s’est confié à L’Obs.

Ce dernier poursuit : «Lors de la CAN 2019, Aliou Cissé a fait appel à Youssouf Dabo. Ç’a aussi fragilisé Régis. Le gars en a tellement pris qu’il ne se sentait plus à l’aise. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est lors du regroupement contre le Cameroun à Lens (le 16 octobre 2023), Bogaert se sentait inutile parce que c’est Aliou Cissé qui a tout fait, qui a tout dirigé. Avant, il y avait de la concertation pour la composition et la tactique, mais aujourd’hui, Cissé fait tout, tout seul. Bogaert s’est rendu compte que Aliou Cissé ne l’écoutait plus.»

Le départ du technicien français était d’autant prévisible, selon L’Observateur, que les conditions salariales offertes au Sénégal «ne sont pas top» alors qu’à 63 ans, il fait l’objet de sollicitations. Le journal révèle que Bogaert avait la possibilité de rejoindre le staff d’Amiens lorsque son ami Luka Elsner (actuellement à Reims) en était le patron. En ce moment, souligne la même source, il «est sollicité par des universités pour des cours de management».