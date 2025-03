Equipe nationale: Pape Thiaw convoque Richard Sagna et crée la surprise

Sa sélection en équipe nationale par Pape Thiaw pour la double confrontation des lions contre le Togo et le Soudan dans le cadre des éliminatoires pour le mondial 2026 aura surpris plus d’un. Richard Sagna, attaquant de l’AS Douanes et meilleur buteur de la Ligue 2 sénégalaise (9 buts) a bénéficié ce jeudi 13 Mars de la confiance du sélectionneur national qui a justifié, lors de son face à face avec presse, le motif de son choix porté sur l’ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur et du Casa Sports.

Selon Thiaw, cette décision met en lumière le mérite et la performance plutôt que l’origine du joueur. Il a pour la même occasion insisté sur l’importance de la méritocratie en sélection.

« C’est un choix fort. Choix fort pourquoi ? Parce que j’ai décidé d’aller chercher un joueur qui joue en Ligue 2. Et c’est important pour moi, car la sélection, ce n’est pas une affaire de joueurs locaux ou binationaux ou autre chose. La sélection, c’est au mérite. Si demain je dois prendre sept joueurs locaux, je le ferai, et ils ne viendront pas pour meubler mais pour jouer s’ils montrent des choses. Après, comme on dit, qui choisit élimine. Aujourd’hui, c’est lui, demain ce sera d’autres joueurs. Je l’invite à bien représenter le football local durant cette période. »

Ce discours du sélectionneur sénégalais marque un tournant dans la considération des joueurs évoluant dans les championnats locaux. La convocation de Richard Sagna prouve que les performances en club, même en Ligue 2, peuvent ouvrir les portes de l’équipe nationale.