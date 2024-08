Mardi, le Premier ministre Ousmane Sonko a rencontré 21 artistes chanteurs ayant contribué à l’ascension démocratique de Bassirou Diomaye Faye. Cette rencontre a marqué le début de la reprise de ses activités politiques, et Sonko a lancé un défi à l’opposition, qu’il qualifie de « sac-à-main, » de le retrouver sur le terrain si elle en a le courage.

Ousmane Sonko a expliqué que cette rencontre était le point de départ pour relancer ses activités politiques. « Certains pensent que mon rôle de Premier ministre me laisse peu de temps, et ils en profitent pour dire n’importe quoi. Qu’ils sachent que mes activités politiques ont repris. Ici, on sait qui est qui, » a-t-il déclaré.

Le Premier ministre et Président de Pastef a également souligné son intention de continuer à collaborer avec tous ceux qui ont soutenu le Projet avant l’accession au pouvoir.

Sonko a affirmé sa volonté de travailler avec les artistes pour promouvoir les actions du gouvernement, incluant tous les artistes du Sénégal, même ceux qui ne s’engagent pas politiquement