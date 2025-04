Rencontre à Séoul : Voici les dessous de la rencontre entre Macky Sall et Ban Ki-moon

Macky Sall est à Séoul, la capitale sud-coréenne. L’ancien président du Sénégal y a rencontré Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l’ONU et ancien président du Centre mondial pour l’adaptation au changement climatique.

Sur le réseau social X, l’ancien chef d’Etat a révélé le contenu d ses échanges avec le diplomate sud-coréen.

“En marge du Sommet de la Fédération pour la Paix universelle, j’ai rencontré, ce 11 avril 2025 à Séoul, M. Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l’ONU et ancien président du Centre mondial pour l’adaptation au changement climatique, poste auquel je lui ai succédé. Nous avons échangé sur son expérience à la tête du Centre, ainsi que sur les voies et moyens de relever le défi de la mobilisation des ressources pour soutenir les projets et programmes éligibles au soutien du Centre”, lit-on sur le post de Macky Sall.