Audience : Le Premier ministre Ousmane Sonko retrouve son poole d’avocats

Le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé sa joie et son émotion en retrouvant son pôle d’avocats. « C’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que j’ai retrouvé, aujourd’hui, mon pôle d’avocats », a-t-il déclaré. Ce groupe, composé de femmes et d’hommes dévoués, joue un rôle crucial dans le PROJET, démontrant un engagement indéfectible malgré les défis rencontrés.

Ousmane Sonko a souligné les sacrifices consentis par ses avocats. « Ces dames et ces hommes sont des acteurs Alpha du PROJET. Ils en ont payé le prix fort : procédures disciplinaires, suspensions, menaces, arrestations… », a-t-il rappelé.

Le Premier ministre a également eu une pensée pour ceux qui n’ont pas pu être présents lors de cette rencontre, marquant ainsi leur importance et leur contribution continue. « Mes pensées à ceux qui n’ont pu être présents aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Ousmane Sonko a exprimé sa gratitude envers son équipe juridique : « Merci ! ». Ce message de reconnaissance témoigne de l’importance qu’il accorde à ses avocats et de la solidarité qui unit ce groupe face aux défis politiques et juridiques.