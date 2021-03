Société: Ce que l’on sait des affrontements entre étudiants de l’Ucad

On en sait un peu plus sur les affrontements qui ont, au cours de la nuit dernière, secoué l’enceinte de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. A en croire des sources judiciaires, “ce sont des étudiants membres de l’association Kékendo qui se sont affrontés à ceux du groupe Ndéfleng, des jeunes Sérères proches de l’APR.”

Alors que Sérères et Diola sont des cousins qui ont toujours privilégié leurs relations ancestrales, ces affrontements qui ont opposés leurs descendants sonnent comme une alerte qui doit interpeller tout le Sénégal sur l’urgence d’éviter de créer des conflits ethniques. Contrairement à ce qui a été écrit par de nombreux médias, Kékendo n’est pas une association composée uniquement d’étudiants diola. C’est une association dans laquelle se sont retrouvées de nombreux étudiants originaires de la Casamance. Elle regroupe toutes les ethnies. Et le vocable Kékendo est un mot mandingue qui signifie “l’homme de bien“, “le généreux” et par ricochet “le téméraire“, “le courageux.”

Cette nuit, après des heures d’affrontement qui ont causé de nombreux blessés, les protagonistes ont décidé de fumer le calumet de la paix. Avant cette cessation des affrontements, le recteur de l’Université avait été obligé de faire appel aux forces de l’ordre pour séparer les protagonistes. Et après des heures cauchemardesques qui ont causé le départ de nombreux étudiants, qui ont préféré quitté l’enceinte universitaire, ce n’est qu’à 2 heures du matin que le calme est arrivé. Ce matin, à 10 heures, les deux camps qui s’étaient affrontés au cours de la nuit vont organiser une conférence de presse pour signer la paix des braves.