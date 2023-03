Le brillant enseignant en Economie et expert spécialiste en Finance islamique, Cheikh Oumar Diagne vient d’être, pour la troisième fois de sa vie, arrêté par la police de Macky Sall, en moins d’une année. Inconnu des fichiers de la police, le professeur Cheikh Oumar Diagne est en train de devenir un habitué des gardes à vue. Et des lieux de privation de liberté.

Et cet homme qui a inspiré de nombreux intellectuels engagés dans la lutte contre l’impérialisme et ses suppôts et fait aimer le débat d’idées à de nombreuses personnes qui se sentaient exclues a fini de faire siennes les complaintes du peuple. Il ne ratait aucune occasion pour faire entendre la voix du petit peuple soumis. Si, sous d’autres cieux, ce genre de combat patriotique se paie sans trop de dégâts, sous le régime de Macky Sall, il mène directement en prison. C’est ce qu’a découvert le Professeur Cheikh Oumar Diagne lorsqu’en fin avril dernier, lors d’une sortie médiatique, il avait laissé entendre que «certaines personnalités sénégalaises étaient plus ou moins proches des milieux qui défendent l’homosexualité. »

Se sentant «diffamé», Me Djibril War, un député de la 13eme législature et cacique de l’APR, le parti de Macky Sall au pouvoir, a porté plainte pour diffamation. Alors qu’une citation directe aurait suffi à régler le différend devant le tribunal correctionnel, c’est le parquet qui est entré en action par le biais de la police. Entendu une première fois par les fonctionnaires de la police, le Pr Cheikh Oumar Diagne a arrêté en mai 2022 et placé sous mandat de dépôt. Il est resté 3 mois derrière les barreaux. Libéré en début juillet dernier, l’homme qui venait de créer son mouvement politique et aspirait devenir député n’aura pas eu l’occasion de participer à la campagne électorale. Toutefois, par sa voix et son aura, il a participé à cet éveil des consciences, un exercice qui a permis l’arrivée de nombreux députés de l’opposition à l’Assemblée nationale.

Alors que l’on croyait finies «les emmerdes judiciaires » que le régime impose à ses opposants, le Pr Cheikh Oumar Diagne -qui pleurait la disparition de son ami l’imam Alioune Badara Ndao décédé à la suite de complications de santé- a fait une déclaration au cours de laquelle il a laissé entendre que “la mort de l’imam serait due aux conséquences des tortures endurées en détention.” Comme lui, Abdoul Karim Guèye dit Karim Xurum Xaxx avait tenu le même discours. Aussitôt, tous les deux ont été arrêtés en début septembre 2022 et placés en détention. Cet emprisonnement a cessé en janvier dernier avec une mesure de placement sous contrôle judiciaire. C’est, donc, un homme dont la liberté est conditionnée par certains interdits qui a été interpellé par les policiers de la DIC pour avoir, en compagnie de quelques camarades, tenu hier une conférence de presse au pendant laquelle ils fustigeaient la dictature qui a cours au Sénégal. Une fois de plus, Me Moussa Sarr accompagné de Me Khoureyssi Ba ont décidé d’aller à son chevet pour l’assister.