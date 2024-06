DIC : Nouveau rebondissement dans l’affaire Cheikh Bara Ndiaye et Thérèse Faye

Pour rappel, Cheikh Bara Ndiaye avait accusé Thérèse Faye, ancienne ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale, de s’être enrichie de manière illicite. Afin de défendre son honneur, Thérèse Faye avait déposé une plainte. Le procureur avait alors confié l’enquête au commissaire principal Adramé Sarr, chef de la DIC. Convoqué et interrogé sous procès-verbal, Cheikh Bara Ndiaye n’avait pu fournir aucune preuve pour étayer ses accusations.