Alioune Tine alerte Macky Sall : « Attention ! L’État est en train de foutre le camp ! »

« C’est une absurdité», a d’emblée clamé Alioune Tine qui ne comprend pas que le pouvoir s’appuie sur un scandale aussi défavorable que Prodac pour tenter d’éliminer un adversaire politique. « On ne peut pas mettre le pays sens dessus-dessous sur l’affaire Prodac. C’est un problème de redevabilité », soutient le fondateur d’AfrikaJom Center, sur les ondes de Sud Fm ce dimanche. Selon lui, ce procès dépasse de loin, une simple banalité de diffamation.

Ce qui se pose, à l’en croire, « c’est un problème d’éligibilité ». « Si on était dans une démocratie qui marche, on aurait pu interroger le ministre sur la question et qu’il nous résume tout ce qui s’est passé. L’histoire de la diffamation c’est comme si on avait sauté un os pour dire cette fois si on le tient. C’est cela qui est mauvais.

C’est comme si on grattait pour trouver un pou et dire tiens cette fois-ci on va l’éliminer. C’est comme ça que les gens le perçoivent », signale-t-il. De son point de vue, le scandale au regard de tout le débat suscité par le Prodac, « ce serait l’absence de rapport ». « S’il n’y a pas de rapport sur l’utilisation de ces 29 milliards du Prodac, c’est cela le scandale », lance-t-il à Mame Mbaye Niang qui nie aujourd’hui l’existence du rapport. « Il y a un rapport et ça circule sur internet.

Les gens ont vu tous les problèmes qu’il y a et la presse en a parlé. Ce n’est pas un mystère. C’est vraiment un mauvais élément pour mettre ce pays sens dessus dessous. Ce n’est même pas un bon procès pour Mame Mbaye Niang », fulmine Tine rappelant que le concerné a confirmé à plusieurs reprises son existence.

« Le président doit sortir de son mutisme. Aujourd’hui il n’y a même pas de ministres significatifs qui parlent. Tous ceux qui parlent font des appels à la mort, attaquent et insultent. Attention ! L’État est en train de foutre le camp ! Il faut qu’on en revienne à l’orthodoxie », peste Tine exaspéré par cette impasse politique.

