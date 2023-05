Situation délétère à la Poste / Macky Sall réitère : « Il faut arrêter les recrutements politiques dans ces boîtes ! La Poste a besoin d’un plan de sauvetage… »

C’est le secrétaire général de la CNTS/FC qui a posé le problème de la Poste qui inquiète de plus en plus. Cheikh Diop lors de sa prise de parole, est revenu largement sur le cas de la boîte au moment où des centaines de travailleurs ne parviennent plus à trouver le salaire qu’il leur faut. Mais pour le chef de l’État, il faut revoir d’abord les recrutements qui se font dans certaines boîtes et la poste ne déroge pas à la règle.

Selon le chef de l’Etat qui accueillait les centrales syndicales au palais de la République ce lundi, il faut que « les recrutements politiciens cessent ». « Ce sont ces recrutements qui ne sont pas durables encore moins viables. Nous avons réfléchi sur ce cas et le Premier ministre et son gouvernement travaillent pour un plan de sauvetage de la Poste. Des sociétés qui recrutent 3. 000, 4.000 et même 5.000 agents ou plus, c’est inacceptable » estime le président Macky Sall qui demande à arrêter ce genre de pratiques qui ne feront qu’augmenter inutilement les charges de l’État.

Même au niveau des communes, dénonce le chef de l’Etat, c’est le même cas avec ceux qui parlent de fonction publique locale. « Comment est-ce qu’on peut transférer des recrutements politiciens sans aucune référence dans les corps de l’État ? Ce n’est pas possible car, aucune mairie ne pourra supporter cela », a encore signalé le président Macky Sall annonçant des séances de travail entre le ministre et les collectivités pour résoudre ces irrégularités.