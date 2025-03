Licenciement de Aliou Cissé: Me Augustin Senghor fait une surprenante révélation sur...

L’Etat du Sénégal a décidé, il y a quelques mois, de ne pas prolonger le contrat de Aliou Cissé. Il a ainsi mis fin au mandat du technicien sénégalais en poste depuis 2015. Une séparation douloureuse, comme l’a reconnu Augustin Senghor :

« Ça a été très difficile, quand on a cheminé avec quelqu’un pendant 10 ans, de se quitter dans ces conditions-là. Aliou Cissé a été très digne. »

Si le départ de Cissé était attendu après une CAN décevante, il n’en reste pas moins une page importante qui se tourne pour le football sénégalais. Premier sélectionneur à offrir une CAN au Sénégal en 2022, il aura marqué son époque avec un palmarès qui inclut également une qualification en finale de la CAN 2019 et une participation honorable à la Coupe du Monde 2022.